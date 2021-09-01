В МЧС Кубани предупредили об ожидаемых сильных осадках в крае

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В крае только прошла стихия в виде сильных осадков, как вновь ожидается непогода. В муниципалитетах региона прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кубани.

Накануне вечером обильные дожди пришли в Белореченский района, где в результате было подтоплено 5 придомовых территорий. Всю прибывшую воду службы оперативно откачали.

В первый осенний день осадки прогнозируют в Апшеронском, Белореченском, Курганинском, Мостовском, Новокубанском, Лабинском и Отрадненском муниципалитетах. Также сохраняется высокая пожароопасность.

А в Черном море могут пройти смерчи. Вдобавок к непогоде в 17 районах региона возможен сход оползней.

- Территории Сочи и Туапсе осадки посетят с 1 по 3 сентября. Вместе с дождями и грозами может выпасть град, а также ожидается ветер с максимальными порывами до 17 метров в секунду, - отметили в пресс-службе МЧС региона.

Воздух в регионе прогреется в районе 20-30 градусов. В случае возникновения экстренных ситуаций МЧС предупреждает обращаться в экстренные службы по телефонам:

«01» - единый телефон спасения

«101» - с мобильных телефонов

8(861)268-64-40 - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.