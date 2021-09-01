Спрос на услуги Кадастровой палаты Кубани постоянно растет

Фото: Кадастровая палата Кубани

Консультация экспертов Кадастровой палаты уже долгие годы считается одной из самых популярных услуг. Одновременно сохраняется положительная динамика спроса на услуги по выездному обслуживанию. Высокий спрос на платные услуги связан с их полезностью и современными реалиями.

Кто и зачем заказывает наиболее востребованные услуги?

Консультации полезны как собственникам недвижимости и всем, кто не знает, как правильно оформить документы, так и кадастровым инженерам.

Специалисты Кадастровой палаты помогут грамотно составить договор купли-продажи, дарения, аренды объектов недвижимости, собрать все документы, необходимые для подачи на кадастровый учет и регистрацию права собственности, а также проверят документы, подготовленные по результатам проведения кадастровых работ, – технический план, межевой план, акт обследования, а также карты (планы) границ населенных пунктов, территориальных зон и особо охраняемых зон, до момента предоставления в орган регистрации прав.

В рамках выездного обслуживания можно подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, на исправление технических ошибок и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а также запросить сведения из ЕГРН.

Специалисты Кадастровой палаты приедут в любое удобное для заявителя место и время. Актуально для тех, кто избегает скоплений людей в связи с эпидемиологической обстановкой, у кого нет времени стоять в очередях, а также маломобильных граждан.

Лекции и семинары интересны кадастровым инженерам и специалистам, чья сфера деятельности связана с недвижимостью. Эксперты помогут разобраться в нюансах актуального законодательства, повысить квалификацию и уровень знаний. Некоторые темы могут быть интересны также собственникам.

Заключить договор на оказание платных услуг может любое заинтересованное физическое или юридическое лицо. Тарифы доступны на сайте Кадастровой палаты kadastr.ru.

- Услуги по выездному приему предоставляются бесплатно для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов I и II групп. Услуга оказывается при предъявлении соответствующего удостоверения и только в отношении тех объектов недвижимости, правообладателями которых является данная льготная категория граждан. Вместе с тем, льгота не распространяется на оплату государственной пошлины за осуществление регистрационных действий, а также на услугу по предоставлению сведений из ЕГРН, - отмечает начальник планового отдела Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Мария Киселева.

Куда обращаться за получением платных услуг Кадастровой палаты?

В любой территориальный отдел Кадастровой палаты, функционирующий в каждом районе Краснодарского края;

подать заявку через официальный сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе Сервисы и услуги:

консультационные услуги,

выездное обслуживание,

корпоративный университет;

в офисе «Мой кадастр», который расположен на 2-м этаже ТРЦ СБС, рядом с «Флагманским МФЦ Краснодара»;

по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34;

по телефону Кадастровой палаты 8 (861) 992-13-02 (доб. 2060 или 2061);

по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.