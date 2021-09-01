День школьника отметят на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В честь старта нового учебного года 5 сентября на курорте отметят День школьника города Сочи - для юных гостей курорта будет установлен специальный тариф на проезд по канатной дороге и не только.

Только в этот день можно воспользоваться специальным детским билетом «Путь к озерам», который обойдется всего в 100 рублей, а для сопровождающего взрослого он будет стоить 950. Сочинские школьники смогут прокатиться на всех канатных дорогах, предусмотренных новым маршрутом «Путь к озерам». Он начинается в Горной Олимпийской деревне (сюда можно подняться по «Олимпии») и проходит до Верхнего озера. Здесь открываются панорамные виды на Главный Кавказский хребет и вершины Аибги. Следуя по маршруту, можно посетить этно-хутор «Шишин двор», где предложат бесплатную экскурсию по ферме и общение с животными, а также попасть в «Йети Парк» (со скидкой 50%) и испытать свои силы в веревочном городке. В рамках Дня школьника можно также воспользоваться предложением кафе «Берлога» (Горная Олимпийская деревня) и отведать вкусный комплексный обед по спеццене (390 руб.).

Для того чтобы воспользоваться тарифом в честь Дня школьника, необходимо предъявить приглашение (распространяются через школы г. Сочи), а также школьный билет (или справку из школы) или сочинскую прописку сопровождающего. Дети до 7 лет проходят на канатные дороги бесплатно.

На «Роза Хутор» есть все возможности для разнообразного детского досуга. Для школьников работает веревочный «Йети Парк», они могут покататься на родельбане и летнем тюбинге, познакомиться с удивительными собаками на «Хаски-хуторе» или козлятами в «Шишином дворе, увидеть череп доисторического медведя и другие артефакты в Музее археологии, поучаствовать в его образовательных программах.