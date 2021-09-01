Грабитель вскрыл машину отдыхающей под Анапой и украл 3,7 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдыхающая из Новосибирска лишилась 3,7 миллиона рублей, пока загорала на пляже. Женщина оставила свое авто на стоянке и ушла купаться на море. А вернувшись, обнаружила пропажу крупной суммы. Потерпевшая сразу обратилась в полицию Анапы.

- Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий из соседней республики, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержали грабителя уже в Армавире. Туда он приехал на автомобиле «Шкода Рапид». Во время проверки машины правоохранители обнаружили и изъяли 350 двухтысячных купюр на сумму 700 тыс. рублей.

Также при себе у мужчины было устройство для блокировки сигнализации. Вероятно, с его помощью он вскрыл машину потерпевшей. Известно, что автомобиль «Шкода Рапид» он арендовал в Армавире. На нем и поехал в Анапу, где похитил крупную сумму денег из салона.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Грабитель заключен под стражу.

Правоохранители ищут возможных сообщников мужчины.