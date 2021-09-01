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Общество1 сентября 2021 12:55

Новый плавательный бассейн открылся в Кореновском районе

Он стал уже третьим объектом спортивного города
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Новый плавательный бассейн открылся в Кореновском районе

Новый плавательный бассейн открылся в Кореновском районе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый бассейн открылся в Кореновском районе. Он стал уже третьим объектом спортивного города. Помимо плавательного комплекса, здесь возвели ледовый дворец и воздухоопорный манеж.

Отмечается, что в ближайшее время в Кореновском районе распахнет двери гребная база.

- Если мы хотим, чтобы молодые люди вели здоровый образ жизни, то должны обеспечить их современными площадками и комплексами. Особенно радует, что не только большие, но и малые наши города прирастают такими объектами, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который побывал на открытии бассейна.

Отмечается, что заниматься в новом комплексе смогут все желающие. Помимо плавательной чаши, здесь расположены тренажерный зал с кардиозоной, медицинские и массажные кабинеты.