Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи объявили экстренное штормовое предупреждение. Оно действует с 1 сентября и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября. Об этом сообщает Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.

- Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. На реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При возникновении происшествий звонить по номерам 101, 112.