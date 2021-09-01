Попутного ветра!

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

С первого сентября для них все будет «по-взрослому». Вместо школьного двора и линейки – плац (который уже с трудом вмещает всех желающих учиться в Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова). Строгая военная форма без бантиков, главное украшение – погоны. И радостные улыбки на лицах: да, у них получилось!

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

В этом году поступить в морской университет действительно было сложнее обычного: средний балл по ЕГЭ ощутимо вырос, а количество желающих значительно прибавилось. Абитуриенты выбирали из более чем 30 современных специальностей: судоводитель, судомеханик, специалист по информационным технологиям, морскому праву, экономике, логистике, экологии и многим другим. Проект «Большой Университет», активно развиваемый преподавательским составом вуза, пользовался особенной популярностью. Изначально под него были разработаны новые программы средне-профессионального образования, уже успевшие доказать свою эффективность.

Для поступивших счастливчиков 1 сентября в стенах престижного учебного заведения, безусловно, стало одним из самых ярких и запоминающихся событий. Но главный, торжественный день еще впереди. 17 сентября пройдет «Посвящение в курсанты». Так что ближайшие две недели ребята будут усиленно готовиться к знаковому моменту, приближающему мечту всей жизни. И учить слова клятвы: обещание беречь традиции, гордо нести звание курсанта лучшего учебного заведения отрасли и умножать славу русских моряков. Семь футов!