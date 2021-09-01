В сумму больше 1 миллиарда рублей оценили имущество застройщика-банкрота в Сочи

Наследство "Ванта"

Данные оценки имущества бывшей строительной компании озвучил управляющий банкрота ЗАО «Сафи» Валерий Курочкин.

Как сообщается в материалах Единого реестра банкротств, оценке подлежали права компании на земельный участок по ул. Крымской в Центральном районе Сочи площадью 10 тыс. кв. м с разрешенным использованием «для завершения строительства многоквартирных жилых домов». На участке расположены пять недостроенных литеров жилого дома № 166. Также оценивались права на земельный участок в этом же районе в 8,8 тыс. кв. метров с двумя недостроями и многоярусным паркингом на 371 машиноместо.

Напомним, что строительство семи многоэтажек и многоярусного полуподземного паркинга приостановили в 2008 году. Некоторые объекты так и не начали строить, другие завершили на 58%. Заброшенные недострои на Мамайке, зияющие черными дырами окон, видны всем, кто въезжает в Сочи.

Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость объектов оценки по проекту застройки жилого квартала по ул. Крымской в Сочи составляет 1,1 млрд рублей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде - Кубань» ЗАО «Сафи» было зарегистрировано в Сочи в 1997 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2019 году юрлицо было признано банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Жилой комплекс по ул. Крымской возводил строительный концерн «Вант». Он был основан супругами Валерием и Надеждой Чабановыми в 2001 году. «Вант» был крупнейшим застройщиком региона. В 2008 году он сдал в эксплуатацию порядка 90 тыс. кв. м жилья. Но уже в 2009-м появились проблемы с достройкой объектов. В Сочи в долгострои превратились 24 дома.