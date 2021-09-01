Фото: krd.ru

Новые участки ливневой канализации появятся на пяти улицах в Краснодаре. Сейчас специалисты занимаются прокладкой сетей на улице Черкасской, им. 40-летия Победы, Константина Образцова, Тополиной и Московской. Параллельно здесь ведутся дорожные работы.

В ближайшее время ливневая канализация появится в районе Вишняковского сквера.

— Там никогда ливневки не существовало. Мы придумали локальные решения. Они помогают, но все равно движение общественного транспорта останавливается во время ливней, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас специалисты нашли современное инженерное решение. Они уже получили деньги на создание проекта, который находится на государственной экспертизе. Он предусматривает возведение двух напорных трубопроводов общей длиной 2,3 км, насосной станции с четырьмя основными и двумя резервными насосами. Это навсегда решит проблему подтопления участка дороги под мостом.

Добавим, что, помимо возведения новых ливневых канализаций, в Краснодаре не прекращаются работы по расчистке действующих сетей.