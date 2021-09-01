В двух сочинских школах открылись новые корпуса

Фото с сайта администрации Сочи

В 2021 году в Сочи за парты сели свыше 77 тысяч учеников – это на пять тысяч больше, чем в прошлом году. В первый класс пошли более 9 200 детей. Самое большое число первых классов, десять, – в средней школе № 100.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский в ходе торжественной линейки в школе № 11 отметил уникальность микрорайона Мацеста и то, что в последнее время район активно благоустраивается и становится интересным и удобным в плане проживания.

- Население Сочи увеличивается с каждым годом, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. – Мы строим новые школы и детские сады. Только в этом году мы дополнительно откроем 1200 мест в школах и 240 в детских садах.

Как сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор средней школы № 11 Светлана Янкович, местные жители ждали окончания строительства с большим энтузиазмом.

- Мацеста – уникальный район. Сюда стали чаще переезжать молодые семьи с детьми. В школе обучалось более 1000 человек при наличии всего 480 мест. Новый корпус нам был нужен как воздух, - рассказала директор мацестинской школы.

Кстати, в этом году здесь шесть первых классов. Впервые за парты сядут 185 мальчишек и девчонок.

Всего же в 2021 году на отрасль образования в Сочи выделено свыше 8 миллиардов рублей, из которых почти треть - муниципальные средства.

Чтобы покрыть потребность населения, на курорте до 2030 года планируется построить около 50 учреждений образования, в том числе 26 школ.