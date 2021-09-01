Сочинские полицейские по горячим следам поймали пляжного вора

Пляж "Ривьера" в разгар сезона Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Вор в Сочи позарился на оставленную без присмотра сумку на пляже, в которой находились деньги, документы и личные вещи. Выйдя на берег, туристка не обнаружила на гальке своих вещей.

С сообщением о пропаже женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции Центрального района. По словам заявительницы, сумма ущерба превышала 5000 рублей.

- Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и со слов очевидцев составили ориентировку на розыск подозреваемого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД г. Сочи - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции на одной из улиц города-курорта, по имеющимся приметам, задержали 47-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель. Похищенное имущество вернули законной владелице.

По данному факту следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.