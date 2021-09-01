C 1 сентября родители дошкольников Кубани будут получать 100%-ную оплату больничного по уходу за детьми

Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 сентября больничные по уходу за детьми в возрасте до семи лет станут оплачиваться по-новому. Их размер не будет зависеть от стажа. Но самое главное – сумма выплат родителям дошкольников составит 100% среднего заработка.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, эта норма поддержит финансовое благополучие семей.

- До этого момента выплата рассчитывалась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка, - объяснил депутат. - От пяти до семи лет – 80%, и от восьми до 25 лет – 100% от заработка.

Однако, как сказал Андрей Исаев, проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж. В этом случае при уходе на больничный семья теряла в доходах.

Потому парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект. Он обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период.

- Плюс данного предложения в том, что дети, несомненно, будут здоровее, - сказал Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко. - Гарантия полной оплаты больничного позволит родителям и медикам своевременно предупредить и вылечить заболевание. Тем более, здоровье детей до 8 лет особенно важно.

"Оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».