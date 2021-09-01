Полицейский из Краснодара повредил ногу, выскакивая на полном ходу из авто за нарушителем

Нарушителя задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это случилось в Краснодаре на улице Индустриальной в три часа ночи. Тогда два сотрудника ДПС приехали на место ДТП, чтобы оформить аварию. Но виновник ЧП вдруг дал деру и решил скрыться.

- Тогда наряд бросился в погоню. Один из сотрудников ДПС выпрыгнул из патрульного автомобиля «Фольксваген Пассат», не дожидаясь остановки машины, но сильно подвернул ногу, - рассказывает сайту "КП" - Кубань" источник в МВД Краснодарского края.

Гаишник все же добежал до беглеца и задержал его. Но потом полицейскому пришлось ехать в больницу. Медики диагностировали у него повреждение связок правого колена.

-39-летнему старшему лейтенанту полиции назначено амбулаторное лечение, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.