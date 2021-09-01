35 автомобилей пополнили парк медучреждений Кубани

Фото: Министерство здравоохранения Кубани

Автопарк медицинских учреждений Кубани пополнился новыми авто. 35 машин передано в 34 организации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Автомобили отличаются повышенной степенью проходимости. Их будут использовать для госпитализации пациентов, привоза врачей к больным, а также доставки биоматериалов в лаборатории.

- Новые машины позволят медработникам быстрее приезжать к пациентам, а также упростят осуществление некоторых медуслуг. Они рассчитаны на перевозку оборудования и медикаментов до 800 килограммов, а салон вмещает 7 человек, - подчеркивают в сообщении минздрава Кубани.

В этом году на обновление автопарка медучреждений выделено 388 миллионов рублей. Всего запланировано закупить 344 автомобиля.