Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи три школьных стадиона капитально отремонтировали к началу учебного года. Деньги выделили меценаты в рамках шефской помощи. Многофункциональные спортивные площадки обновили в школах № 24, 26, 100. Теперь у образовательных учреждений появились комфортные баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину. А на футбольных полях - современный искусственный газон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

- Благодаря меценатам более семи тысяч школьников в новом учебном году будут заниматься физкультурой на безопасных и современных стадионах. Также везде заменили футбольные ворота и баскетбольные кольца, - отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева. - Ремонтировали в течение августа. Все закончено в срок, выполнено по высшим стандартам. Уже ведем переговоры о новых объектах.

Дети уже опробовали новое покрытие во время товарищеских матчей по футболу, баскетболу и волейболу, посвященных Дню знаний.