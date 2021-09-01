В Сочи портится погода: в городе поднялся ураганный ветер

Фото с сайта администрации Сочи

Экстренное штормовое предупреждение объявили накануне. Ночью 2 сентября и до конца суток 3 сентября на курорте ожидаются ливни, град и шквалистый ветер. Неблагоприятный прогноз приготовили горожанам и отдыхающим синоптики. В ближайшие два дня на курорте ожидают комплекс гидрометеорологических явлений. Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, существует опасность схода селей.

- До конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из-за обильных осадков прогнозируют подъем воды в реках до критических отметок. Горожанам и отдыхающим посоветовали сидеть дома. Кроме того, на время лучше отказаться от отдыха у реки и по возможности переждать непогоду в безопасном месте.

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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): - «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.