Главное - эту ночь продержаться: Пик непогоды на Кубани придется на 2 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует с конца августа. Синоптики и спасатели сообщают о ливнях с грозой и градом на всей территории региона. Однако пик непогоды на Кубани ожидается 2 сентября.

Дело в том, что сейчас на территории края мощный холодный циклон, который в течение последних дней лета неотвратимо, как сама осень, надвигался на нашу страну с запада. Холодные воздушные массы беспрепятственно пришли на Кубань - так что отметки на столбиках термометров уверенно ползут вниз.

- Пик непогоды на юге России придется на четверг, 2 сентября, - уточняет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. - Понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями, грозами, местами сильными, со шквалистым ветром, в отдельных районах возможен град.

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание будет недолгим. Синоптики объяснили, когда в Краснодарский край снова придет жара.