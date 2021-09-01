Полвека исполнилось краснодарской гимназии № 69

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сегодня гимназию № 69 поздравил с юбилеем вице-губернатор Андрей Алексеенко. В 1971 году общеобразовательное учреждение стало первой школой в микрорайоне Гидростроителей. За полвека работы школа поменяла статус на гимназию, в ее стенах дети углубленно изучают английский язык. В этом году за школьные парты сели 1702 ребенка.

– Пусть каждый день, который вы проводите в учении, будет наполнен открытиями, пусть учеба будет радостной, а результаты ее высокими. Особые поздравления родителям. Пусть и дальше семья и школа шагают рядом, объединяя усилия для того, чтобы дети наши росли умными, добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми, – поздравил Андрей Алексеенко учеников школы с началом нового учебного года.

Ученики гимназии № 69 неоднократно становились призерами Всероссийских олимпиад и конкурсов. 15 выпускников школы вернулись, чтобы снова встать у доски, но уже в роли учителей. Коллектив гимназии был дважды занесен в Золотую книгу образования Краснодара.14 педагогов являются победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель», 30 педагогов награждены отраслевыми наградами.