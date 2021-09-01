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Происшествия1 сентября 2021 22:15

В Сочи смерч вышел на берег и поднял в воздух шезлонги

Жителей Адлера испугал вихрь, образовавшийся в акватории Черного моря
Евгения ХАЛИКОВА
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Смерч в Адлерском районе

Смерч в Адлерском районе

В Адлерском районе вечером 1 сентября жители были напуганы незваным гостем. Образовавшийся в акватории Черного моря смерч стремительно набрал скорость и силу и вышел на берег в районе пляжа «Бургас», где показал всю свою мощь, подкинув в воздух шезлонги и забытые туристами полотенца.

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов. Ситуация находится на контроле ведомства, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем действует до 3 сентября.