В Новороссийске два человека пострадали в ДТП с автобусом

Силой удара микроавтобус вынесло на тротуар. фото пресс-службы ГИБДД Краснодарского края

Вечером 1 сентября в Новороссийске на улице Чайковского произошло ДТП. Управляя автомобилем "Мазда" женщина 1989 года рождения допустила столкновение с микроавтобусом "Хюндай", который двигался по ул. Советов со стороны, Кутузовского круга.

- Водителем легкового автомобиля было проигнорирован тот факт, что на перекрестке неравнозначных дорог она должна была уступить дорогу, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автобус двигался по маршруту, в салоне находилось 14 пассажиров. От удара маршрутка выскочила с проезжей части на тротуар, где, к счастью, не оказалось прохожих, и снесла дорожный знак. В результате аварии 2 пассажира микроавтобуса были вынуждены обратиться за помощью к врачам, сейчас их здоровью ничего не угрожает.