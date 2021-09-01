В первый день осени на Красную Поляну обрушился ливень с градом

В Красной поляне из выпавшего града можно было лепить снежки

Никто не ожидал 1 сентября такого сюрприза от природы. На Красной Поляне прошел ливень с градом. И если к мокрой погоде здесь уже почти привыкли, август выдался очень дождливым, то град удивил всех. За нескольких минут, пока бушевала стихия, мелкий ледяной горох покрыл плотным слоем землю. Возникло полное ощущение первого выпавшего снега. Видео с удивительным природным явлением облетело все сочинские паблики. Нашлись и те, кто не верил в подлинность роликов.

- Сняли прошлой зимой, а теперь пытаетесь поймать хайп на прогнозах синоптиков, - писали недоверчивые пользователи соцсетей.

Из-за сложных метеорологических условий канатные дороги работали с перебоями. В ближайшие два дня на курорте ожидают сильные ливни и грозы. Спасатели предупреждают, что из-за непогоды на реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.