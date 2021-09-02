В Апшеронске разгул стихии: затоплено больше 80 домов

Вода в домах поднялась на 20 см. фото @apsmi

Вечером 1 сентября в Апшеронске загудели сирены: на город шла непогода. Темно-черные тучи обрушили на Апшеронск залповый ливень. Вода прибывала столь стремительно, что ливневая канализация не справлялась с напором и не успевала отводить дождевые потоки. В результате выпадения осадков в г. Апшеронск, подтоплено 171 придомовая территория, в том числе в 82 частных дома зашла вода.

- Проводятся работы по откачке воды. Всего к ликвидации привлечено 35 человек личного состава и 11 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На базе местного Дома культуры развернули пункт временного размещения, вместимостью на 120 человек. Но по словам спасателей, люди предпочли либо остаться в затопленных домах, чтобы помогать с откачкой воды, либо уехали к родственникам. Сейчас в Апшеронске работают комиссии по обследованию территорий продолжается. Осадки прекратились.

Ситуация находится на контроле ведомства. На территории Краснодарского края действуют 4 экстренных предупреждений, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью. МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.