В Сочи сотрудники МЧС России продемонстрируют пожарно-тактические навыки

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Показательные учения МЧС России проведут в парке науки и искусства «Сириус». Чтобы в полной мере продемонстрировать на что способны бойцы МЧС, на полигоне смоделируют несколько чрезвычайных ситуаций: от пожара и до химической угрозы.

- Специалисты смоделируют тушение пожара и возгорания после ДТП, спасение людей с кровли и 2 этажа здания, ликвидацию утечки химически опасных веществ. Участие в демонстрации аварийно-спасательных работ примут около 70 сотрудников ведомства. Они задействуют 16 единиц спецтехники, – рассказали в администрации Краснодарского края.

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября. В программе запланировали свыше 100 мероприятий. В стом числе, совещание с участием заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, замдиректора Департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Андрея Воротилкина и других представителей МЧС.