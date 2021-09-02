В Сочи из-за затяжного дождя подготовили пункты эвакуации

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Резкое ухудшение погоды ожидается в Сочи 2 сентября. На курорте прогнозируют сильные ливни и грозы. В связи с этим в городе подготовили пункты эвакуации. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.

- Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений, - сообщил глава Сочи в Telefram-канале.

Главам районов, где реки уже выходили в этом году, поручили проверить возможные места подтоплений.

Также в городе ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев. Специалисты советуют оставлять машины на открытых территориях.