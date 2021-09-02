Погода на 2 сентября 2021 года в Краснодаре: залповые ливни и похолодание возвращаются на Кубань Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Непогода вернулась на Кубань. Залповые ливни уже зарядили в несколько районах Краснодарского края. Скоро их увидят жители краевой столицы.

По прогнозам метеорологов, дождливый циклон накроет мегаполис ближе к полудню. Залповые ливни и грозы установятся в городе как минимум на пару суток.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 2 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Залповые ливни не прекратятся в Краснодаре как минимум до конца рабочей недели.