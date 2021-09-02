Погода на 2 сентября 2021 года в Анапе: ливни и угрозы обойдут курорт стороной

Залповые ливни обрушились на Краснодарский край. Они подтопили дома сразу в нескольких районах Кубани, но обошли стороной побережье Черного моря.

Здесь обещают небольшой дождь и облачную погоду. Она установится в городе ближе к полудню. Правда, ненадолго. Ближе к вечеру курорт все же накроет дождливый циклон.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 2 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Порывы ветра не превысят 6-8 м/с.