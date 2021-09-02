Флаг сочинского парка «Ривьера» развернули на вершине Эльбруса

Флаг с гербом парка "Ривьера" на Эльбрусе

Полотнище с гербом «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» развернули на высоте 5642 метра над уровнем моря благодарные спортсмены. О сочинском парке теперь узнали и на самом высоком горном пике России и Европы.

Как сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в администрации парка, для рекреационной зоны – это большая честь.

- Восхождение на Эльбрус — мечта многих! Подъем на высочайшую вершину России и Европы, поднятие на неё флага с гербом парка «Ривьера» — событие, которым всегда будем гордиться.

Мы рады тому, что на спортивных площадках муниципальных парков наши гости имеют возможность подготовиться к таким значимым в их жизни событиям, как восхождение на Эльбрус.

Мы призываем сочинцев активно заниматься спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. Это позволяет покорять даже самые невероятные вершины! - отметил генеральный директор МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» Давид Согоян.

На территориях Ривьеры расположено 26 спортивных тренажеров и более 10 спортивных площадок для занятий йогой, баскетболом, волейболом, шахматами. Тренироваться на них могут как любители, так и профессионалы всех возрастов. Кроме того каждый день с 7 часов утра в парке «Ривьера» на площадке для йоги проходят бесплатные, открытые занятия йоги. А в среду и воскресенье с 10 до 12 часов в зоне «Читай-парк» жители и гости города могут посетить открытую шахматную гостиную. На спортивных площадках проходят открытые тренировки с фитнес-тренерами и инструкторами по workout.

Напомним, что свои первые шаги в мир большого спорта на кортах «Ривьеры» сделали знаменитые теннисисты уроженцы Сочи Елена Веснина и Евгений Кафельников.