На Кубани для предотвращения подтоплений расчистят русла шести рек

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Для предотвращения возможных подтоплений в Краснодарском крае готовятся к расчистке русел шести рек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Специалисты выявили участки, которые периодически подтапливает. В ближайшее время их расчистят. Сейчас мы активизируем работу по их расчистке. Разрабатываются проекты по расчистке русел шести рек: Аргош – в Отрадненском районе, Небуг и Шепси – в Туапсинском, Псекупс – в Горячем Ключе, Цусхвадж и Хоста – в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже расчищены реки Тхамашинка и Кавярзе в Горячем Ключе, также Шедок в Мостовском районе. Сейчас мусор и ветки в руслах убирают в Лабинском районе и Сочи. Также в планах расчистить реку Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Здесь работы завершат у 2023 году.