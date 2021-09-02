Из-за упавшего дерева в Сочи образовалась пробка

Фото Алексей Копайгородский

В ночь с 1 на 2 сентября в Сочи была спокойной. Подтоплений территорий и подъемов уровней рек оперативные службы не зафиксировали. Единственный кто «засветился» в соцсетях это смерч в Адлере, который поиграл лежаками на пляже «Бургас». Серьезный ливень накрыл курорт утром 2 сентября. На дорогах образовались лужи, а в Адлере на улице Ленина порывами ветра повалило внушительное дерево.

Фото: Типичный Сочи

Как сообщают в соцсетях очевидцы кипарис буквально вывернуло с корнем в районе остановки «Лавровая». Сразу же образовалась внушительная пробка. Сейчас порывы ветра стихли. Дождь тоже прекратился. Но тучи над городом висят пугающие.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале глава города Сочи Алексей Копайгородский, все городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности.

- Сейчас погода ухудшается. Все службы по-прежнему работают в режиме повышенной готовности. Ситуация в данный момент стабильная и контролируемая, - отметил глава муниципалитета.

Напомним, что штормить в Сочи будет до 3 числа. В МЧС предупредили, что ливни в городе будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. В ведомстве добавили, что возрастает риск схода селевых потоков малого объема.