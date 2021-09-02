Клиенты РНКБ смогут зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении

Банк РНКБ включен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в перечень финансовых организаций, через которые можно удаленно зарегистрироваться или подтвердить учетную запись на Госуслугах. Такая возможность появилась в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Теперь клиентам РНКБ не нужно приходить для этого в отделение банка или МФЦ – все можно сделать онлайн.

Напомним, что доступ ко всем опциям Госуслуг возможен только с подтвержденной учетной записью. После ее получения станут доступны оформление льгот и получение пособий, оплата госпошлин и штрафов со скидкой, записать ребенка в детский сад или школу, быстрый доступ к информации из ПФР, МВД, Росреестра и т.д.

- Мы считаем особенно важным, что к проекту подключился крупнейший российский банк, представленный в том числе на территории Крымского полуострова. Это означает, что наши соотечественники, проживающие в Крыму, тоже получили доступ к удаленной регистрации на Госуслугах, — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

- Мы рады, что теперь можем обеспечить нашим клиентам дистанционную регистрацию на портале Госуслуг, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – С 2017 года мы предоставляли такую возможность в наших отделениях, и за это время в РНКБ по данному вопросу обратилось более 700 тысяч человек. Теперь же все желающие могут пройти регистрацию без визита в офисы.

Чтобы зарегистрироваться на Госуслугах, необходимо зайти в мобильное приложение «РНКБ 24/7», выбрать в главном меню раздел «Профиль» и подраздел «Госуслуги», а далее зарегистрировать или подтвердить учетную запись, заполнив или проверив личные данные. После регистрации на телефон пользователя поступит смс-сообщение от Госуслуг с паролем для входа в личный кабинет.

По данным Минцифры РФ, на сегодняшний день почти половина всех новых пользователей Госуслуг регистрируются через дистанционные каналы.

Сервис регистрации через банки позволяет гражданам как зарегистрироваться, так и повысить уровень учетной записи с упрощенной или стандартной до подтвержденной.