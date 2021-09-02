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Общество2 сентября 2021 10:31

В Краснодаре больше 2 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Из строя вышли 18 трансформаторный подстанций
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Утром 2 сентября произошло отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Из-за аварии на сетях из строя вышли 18 трансформаторный подстанций. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- В зону отключения попали улицы Кирилла Россинского, Вологодская, Яснополянская, 1 Мая, Роговская, Чепигинская, Сергиевская, Мариупольская, - добавили специалисты.

Без света в Краснодаре из-за аварии остались более двух тысяч человек. При этом социальные объекты в зону отключений не попали.

Энергетики сообщили, что аварию устранят к обеду 2 сентября.