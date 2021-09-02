Клиенты 17 управляющих компаний и ТСЖ переведены на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком

Фото: «ТНС энерго Кубань».

С начала 2021 года «ТНС энерго Кубань» перевело на прямые расчёты 145 многоквартирных домов от 17 исполнителей коммунальных услуг. Общий долг этих управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) достиг почти 130 млн рублей.

Перевод на прямые расчеты – вынужденная и крайняя мера, которая решает проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

Жители домов, переведенные на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком, платят за электроэнергию, потреблённую в жилых помещениях, напрямую «ТНС энерго Кубань». Плату за общедомовые нужды, как и прежде, перечисляют своей обслуживающей организации.

Согласно принятым поправкам в Жилищный кодекс РФ, сбытовые компании получили право в одностороннем порядке расторгать договор энергоснабжения с обслуживающими организациями, если долги последних превышают две среднемесячные величины. При этом переход на прямые договорные отношения с «ТНС энерго Кубань» может быть инициирован и самими собственниками помещений многоквартирных домов. Для этого необходимо провести общее собрание и предоставить протокол в «ТНС энерго Кубань».

При переходе на прямое обслуживание клиенты получают возможность пользоваться всеми услугами и сервисами, которые предоставляет «ТНС энерго», и оперативно решать возникающие вопросы по энергоснабжению, в том числе онлайн.