В магазине Краснодара таможенники изъяли подделки известных брендов на полмиллиона рублей

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

В Краснодаре таможенники вместе с полицией проверили один из магазинов. На полках специалисты выявили контрафактные одежду, обувь, аксессуары под знаками известных брендов.

- Из торговой точки было изъято 1428 единиц одежды и чехлов на телефоны и 129 пар обуви без обязательной маркировки на общую сумму 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Документов, подтверждающих таможенное декларирование товаров, а также разрешения правообладателей на использование товарных знаков у предпринимателя не было. Поэтому весь товар был изъят из оборота.