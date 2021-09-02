Магнитная буря в Краснодаре 2 сентября 2021 года: сколько продлится, кто пострадает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, рано утром 2 сентября ожидается магнитная буря первого уровня. Она продлится несколько часов и накроет все регионы страны, в том числе Кубань. Рассказываем, когда точно ждать магнитную бурю в Краснодаре.

Магнитная буря в Краснодаре 2 сентября 2021 года ожидается слабой, но все же может отразиться на самочувствии.

- Первый импульс был накануне вечером. Сейчас протонный уровень пошел на спад, тем более наш регион попадает не в самый центр, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов. - Но жители края могут ощутить последствия возбуждения магнитосферы. Метеозависимые люди могут испытывать головные боли, слабость.

Кроме того, во время подобных магнитных бурь иногда нарушается связь, воздействуют они и на трансформаторные подстанции.

НА ЗАМЕТКУ

Врачи рекомендуют оставаться дома или снизить нагрузки до максимума метеочувствительным людям, лицам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пенсионерам. Кроме того, медики советуют пить больше воды и делать регулярные перерывы на отдых.