На Кубани за сутки коронавирусом заболели 247 человек, в том числе 19 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 247 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 19 детей. Об этом сообщили в оперштабе.

- Инфекцию обнаружили у 174 женщин и 73 мужчин. Возраст пациентов – от 8 месяцев до 86 лет, уточнили специалисты.

Самыми зараженными городами за сутки стали Сочи и Краснодар, здесь выявили 85 и 35 человек соответственно. В антирейтинг также попали Лабинский район и Горячий Ключ с 21 и 15 новыми случаями заболевания.

В Мостовском районе в госпитали с COVID-19 попали 13 человек, в Геленджике – 11, в Кореновском районе – восемь. В Туапсинском районе выявили семь зараженных, в Курганинском – шесть, в Красноармейском – пять, в Анапе, Белоглинском и Кавказском районах – по четыре.

По три человека заразились в Динском, Калининском, Кущевском, Ленинградском районах, по два – в Армавире, Тимашевском, Тихорецком, Новопокровском, Крымском районах. Единичные случаи зафиксированы в Новороссийске, Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Ейском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах.

В настоящее время в стационарах под наблюдением медиков находятся 3267 человек с коронавирусом, а дома – 9452 человека.