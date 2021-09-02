Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи мусорные контейнеры спрятали в «шкафы». 125 современных модулей уже установили в Адлерском районе. Разместили их на гостевых маршрутах, а также в спальных районах с плотной застройкой. Об этом сообщает мэрия курорта.

- Решение об установке «шкафов» принято совместно с регоператором в прошлом году. В списке 26 адресов по улицам Голубые Дали, Ленина, Гастелло, Кирова. Перед тем как смонтировать конструкции, благоустроили и прилегающую к контейнерным площадкам территорию, - пояснили в мэрии.

- Новые шкафы защитят отходы от дождей и бродячих животных, - рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сочи Артур Рогонян. – К тому же они значительно улучшили внешний облик города. Мы просим местных жителей сообщать, удобно ли ими пользоваться.

Напомним, что в этом году в Сочи также будет установлено свыше 1200 новых мусорных контейнеров. Работы по замене баков уже ведутся.