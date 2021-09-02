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Общество2 сентября 2021 11:56

В кубанской школе открыли первый «Кванториум»

Наукой смогут заниматься ученики СОШ №7 Ейска, еще два таких центра есть в Краснодаре и Новороссийске
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

В краевых школах расширяется база для занятий наукой. В школе №7 Ейска накануне открыли детский технопарк «Кванториум». Это первая в регионе площадка, организованная для школьников, сообщает пресс-служба администрации края.

Для ребят организованы лаборатории, в которых они смогут заниматься естественными и техническими науками: измерять химические показатели, изучать робототехнику и механические процессы. Площадка поможет школьникам уже сейчас развивать навыки в будущих профессиях.

Напомним, в крае технопарки «Кванториум» организованы еще в двух учреждениях. В 2018 году площадка открылась в Центре детского и юношеского технического творчества в Краснодаре, а с 2020-го – в Новороссийске. Для региональной школы такая научная база организована впервые.