В кубанской школе открыли первый «Кванториум»

Фото: пресс-служба администрации края

В краевых школах расширяется база для занятий наукой. В школе №7 Ейска накануне открыли детский технопарк «Кванториум». Это первая в регионе площадка, организованная для школьников, сообщает пресс-служба администрации края.

Для ребят организованы лаборатории, в которых они смогут заниматься естественными и техническими науками: измерять химические показатели, изучать робототехнику и механические процессы. Площадка поможет школьникам уже сейчас развивать навыки в будущих профессиях.

Напомним, в крае технопарки «Кванториум» организованы еще в двух учреждениях. В 2018 году площадка открылась в Центре детского и юношеского технического творчества в Краснодаре, а с 2020-го – в Новороссийске. Для региональной школы такая научная база организована впервые.