Количество подтопленных домов в Апшеронске после ливней увеличилось до 217, введен режим ЧС

Фото: Оперативный штаб края

В Апшеронске после прошедших дождей количество пострадавших домов увеличилось с 82 до 217. Накануне поступило сообщение о том, что в 100 домовладений вошла вода. В районе в связи с непогодой, из-за которой подтопления могут увеличиться, ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.

- Воду откачали уже в 59 домах, также освобождено 99 прилежащих территорий. Подтопленными остаются 51 домовладение и 118 зон, - сообщает региональная служба МЧС.

Сейчас в муниципалитете сформирован оперативный штаб, также работают службы по оценке ущерба. В местном Доме культуры развернут ПВР на 120 человек. Уже эвакуировано 8 человек, 6 из них находятся у родственников, 2 отправлены в пункт временного размещения в гостинице, сообщает оперативный штаб края.

Ликвидацию последствий проводят сотрудники МЧС, казаки, волонтеры.

Жители Апшеронска могут обращаться в местную администрацию по телефону 8 (6152) 257-30.