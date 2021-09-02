Крутые "виражи"

В Сириусе откроют современный картинг-центр. О планах по созданию картинг-центра мирового уровня заявили на Восточном экономическом форуме. А развитие автоспорта в Сочи продолжится и после того, как российский этап «Формулы-1» переедет из Сочи в Санкт-Петербург.

Сами гонки будут проходить в Сочи до 2023 года. Далее Сочи-автодром получит новый виток развития, так как многие ограничения, вызванные «Формулой -1», будут сняты.

Как сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в мэрии Сочи, в настоящее время потребности горожан в данном виде спорта удовлетворены. Занятия по дисциплине «картинг» проходят на базе Федерации автомобильного спорта Сочи. В секции участвуют около 100 человек разных возрастных категорий. Обучение платное, четыре раза в год ребята выезжают на соревнования и показывают хороший результат.

- В Сочи есть и свой муниципальный картодром, но нет тренера, - отметил источник.