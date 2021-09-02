«Лаборатория безопасности» для детей продолжает работу в Краснодаре

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На Главной городской площади краевой столицы развернута «Лаборатория безопасности». В мобильном центре с 9:00 до 12:00 ребятам рассказывают о правилах поведения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

2 сентября «Лабораторию безопасности» уже посетили ребята из 4 школ и 1 детсада. С помощью велосипедов, самокатов, дорожных знаков, макетов общественного транспорта детям рассказали о поведении на проезжей части.

- Кроме оборудованного мобильного центра, во всех школах пройдут тематические классные часы, игры, викторины по ПДД, технике безопасности, поведении при террористическом акте и в условиях пожара, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что такая «Лаборатория безопасности» - первая в регионе. Работу мобильный центр начал в июне этого года и функционировал в детском «Автогородке».