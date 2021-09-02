В Анапе снят запрет на купание в море

Фото из архива КП

Запрет на купание в Черном море сняли в Анапе. Ограничение было установлено ранее из-за прошедшей стихии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне Роспотребнадзором были взяты на исследование очередные пробы. В частности, изучалась вода в устьях рек Сукко, Можепсин и Анапка.

- В течение 5 дней, с 26 по 31 августа, проводился анализ проб. Установлено, что вода соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Купание на черноморском побережье Анапы разрешено, - подчеркнуто Роспотребнадзором.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о запрете на купание в море в Новороссийске. Ограничения сохраняются для двух пляжей – Алексино и Суджухская коса.