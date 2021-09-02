ФК «Уфа» нашел деньги на выезд в Сочи Фото: Рустем АХУНОВ

Футбольный клуб «Уфа» нашел деньги на выезд в Сочи. В матче 7-го тура чемпионата России «горожане» сыграют с «барсами» на стадионе «Фишт». Игра пройдет 12 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что уфимцы не нашли деньги на поездку в Сочи. Позже эту информацию опроверг гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

- Мы давно уже аккуратно живём. На выезд в Сочи денег хватит, – сказал Газизов в интервью изданию Metaratings и добавил, что клуб не имеет задержек по заработной плате.

Ранее появилась информация, что «Уфа» стоит перед выбором: выплатить игрокам зарплату за август или поехать в Сочи.