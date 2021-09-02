При реконструкции набережной реки Хоста в Сочи создадут променад к скверу

Фото с сайта администрации Сочи

Набережную и сквер Приречного в Сочи обновят в два этапа. Здесь планируется заменить брусчатку, систему уличного освещения, отремонтировать ливневки, смонтировать видеонаблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Проект выполнен с учетом пожеланий жителей. Сейчас идет «переделка» верхней части между автомобильным и пешеходным мостами. Тут будет променад, который соединит будущую набережную с парком 50-летия Победы и морской набережной, - сообщили в администрации курорта.

Строители обещают сохранить песчаник, которым облицован парапет, заменив лишь выпавшие фрагменты. Также на набережной установят воркаут-площадки, высадят растения.

Активисты также попросили обработать от вредителей каштаны, которые являются украшением центра Хосты и восстановить наружное освещение по Кипарисовой. Мэр пообещал решить все поставленные задачи.