В ауле Новая Адыгея открылся «Читай-город»

Фото: "Читай-город"

В Республику Адыгея книжная сеть пришла в 2018 году. Сейчас здесь работают два магазина в Майкопе и новый магазин – в ауле Новая Адыгея. Всего в Краснодарском крае 35 книжных магазинов «Читай-город».

Яркое пространство и огромный выбор книг позволяет проводить здесь время с удовольствием всей семье. В «Читай-городе» богатая коллекция классики, художественная, детская и деловая литература, учебные пособия и книги на иностранных языках, а также уникальные подарочные издания. Здесь можно приобрести сувениры, канцелярию для школы и офиса, товары для детского и взрослого творчества. Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» – в сентябре это бестселлер от лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро «Клара и солнце».

До 15 сентября в «Читай-городе» продолжается сезонная школьная кампания – можно купить канцелярию и другие школьные принадлежности по выгодным ценам. «Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести товары со скидкой, а подарочные сертификаты – универсальный вариант подарка для любимых, друзей и коллег. Для детей есть «Личная карта читай-агента», с которой ребенок сам может выбрать книгу и совершить покупку. В первые дни открытия в новом книжном магазине при покупке от 300 рублей посетителей ждет подарок.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, магазин станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично – магазин находится по адресу: аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27, ТРЦ "МЕГА Адыгея", 1-й этаж.