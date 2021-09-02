Вениамин Кондратьев встретился с командующим Южным округом войск Росгвардии Игорем Турченюком

Фото: пресс-служба администрации региона

Губернатор края Вениамин Кондратьев накануне провел рабочую встречу с командующим Южным округом войск национальной гвардии России. В рамках диалога обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Сейчас, как отмечено на встрече, Кубанское казачество и Росгвардия постоянно взаимодействуют, а казаки проходят службу в частях нацгвардии: с 2018 года насчитывается более 200 призывников.

- Рассчитываю, что мы продолжим сотрудничать с подразделениями Росгвардии. Перед началом учебного года в ходе совместной работы проверено более 3 тысяч учреждений образования. Кроме того, контролируются оборот оружия, федеральные объекты, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Росгвардия готова продолжить сотрудничество с Кубанью. Сейчас проводится работа по выявлению проблем и дальнейшему их решению, - в свою очередь подчеркнул Игорь Турченюк.

Напомним, Игорь Турченюк занял должность командующего Южным округом войск национальной гвардии России в августе 2021.