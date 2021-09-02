Мать и сын погибли на Кубани, отравившись угарным газом

Обстоятельства выясняются

45-летняя женщина и ее 11-летний сын погибли в своей квартире в Туапсе. Предположительно, они отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Несчастный случай произошел в доме на улице Карла Маркса. Супруг женщины находился на работе в другом городе. Он не мог дозвониться до семьи и вызвал к месту полицию. В квартире после взлома двери были обнаружены тела матери и ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.