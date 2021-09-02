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Общество2 сентября 2021 14:44

Блогера отправили под стражу за скрученный дорожный знак

Мужчине назначен срок 2 месяца, ранее он не признавал вину и не пришел на допрос
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Суд накануне избрал наказание блогеру Алексею Шамардину. Он заключен под стражу на 2 месяца до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Краевого суда.

Накануне житель Воронежа вместе со своим знакомым похитили несколько дорожных знаков. С помощью гаечного ключа в Тимашевске они открутили предупреждение «Инвалиды». Дорожные знаки два злоумышленника забрали с собой. А всё происходящее, как и требует род деятельности, блогер снимал на видео. Позже оно появилось в социальных сетях.

Блогера задержали, но вину он не признал. И на допрос, о котором был оповещен, не явился. Следствию оставалось не смягчать приговор, поэтому решено наказать воронежца заключением под стражу. На свободу Алексей Шамардин выйдет только через 2 месяца.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала об инциденте с участием этого же блогера, произошедшем под Геленджиком. Со скандальным «борцом с автохамами» пытались расправиться местные жители.