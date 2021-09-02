Водитель на самокате «протаранил» рейсовый автобус в Сочи

Из личного архива автора Фото: Елена МОСКАЛЕВА

ДТП случилось на улице Горького на остановке «Гостиница Москва». Автобус 95-го маршрута остановился, чтобы высадить пассажиров. И в него сразу врезался мужчина на самокате. Как говорят очевидцы водитель самоката уворачивался о проезжавшего мимо джипа.

По имеющейся информации, никто, кроме средства индивидуальной мобильности не пострадал.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД Сочи, в последнее время дорожные происшествия с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности участились. Нарушители рискуют своей жизнью. И создают помехи для других участников движения.

- Если мощность электродвигателя превышает 250 W, то водитель должен иметь права категории «М». Под эту категорию подходят транспортные средства, которые могут разгоняться до 50 км/час. Это легкие квадроциклы, мопеды, минибайки, скутеры, - уточнил начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев. - Получить права на категорию «М» можно с 16 лет. За управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверение, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. И штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

К слову, большая часть современных электросамокатов могут развивать скорость превышающую 50 км/ч. Стало быть все, кто ими управляет обязаны иметь необходимое удостоверение.