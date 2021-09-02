Названы кубанские учреждения культуры - участники программы «Пушкинская карта»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В России с 1 сентября стартовал проект «Пушкинская карта». В рамках программы молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить специальную карту, на которой будет находиться 3 тысячи рублей. Деньги рассчитаны на посещение учреждений культуры: театров, музеев, выставок, концертов. Так, на Кубани в проекте могут поучаствовать около 500 тысяч молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Накануне глава региона Вениамин Кондратьев назвал учреждения края, которые участвуют в программе. Всего их насчитывается 14 – в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Армавире.

В краевой столице «Пушкинской картой» можно расплатиться в Театре драмы им. М. Горького, творческом объединении «Премьера» им. Л.Г. Гатова, краевом театре кукол, театре Защитника Отечества, филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, художественном музее им. Ф.А. Коваленко, историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.А. Фелицына, краевом выставочном зале изобразительных искусств, а также оплатить концерт Кубанского казачьего хора. В Сочи программа коснется Сочинского концертно-филармонического объединения и нового театра Сочи. В Армавире с помощью карты можно посетить театр драмы и комедии, а в Новороссийске - исторический музей-заповедник.

Кстати, в 2022-2023 году номинал карты хотят увеличить до 5 тысяч рублей. А оформить её можно на Госуслугах. Она будет действовать в течение года.