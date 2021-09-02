Более 8,5 миллиардов рублей на ремонт дорог Кубани затратят в 2022 году

Фото: Иван Макеев

В Краснодарском крае на ремонт дорог в 2022 году выделят 8,5 миллиардов рублей. Рассчитано реконструировать трассы общей протяженностью в 249 километров. Об этом накануне сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае ведутся работы на дороге Краснодар – Ейск, участок трассы к селу Отрадное в Сочи. Также продолжается возведение Яблоновского моста.

В 2022 году в Краснодаре отремонтируют 48,8 километров. В Сочи под реконструкцию попадут 54,3 километров, а в Новороссийске – 22,1 километра.

В таких поселениях края, как Динское, Васюринское, Пластуновское, Мичуринское, Старомышастовское, отремонтируют участки улиц.